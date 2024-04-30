البهي: اتحاد الصناعات ينظم بعثة إلى ليبيا يونيو المقبل بمشاركة 100 شركة مصرية

كتب- شيرين صلاح:

كشف محمد البهي رئيس لجنة التعاون العربي باتحاد الصناعات، عن تنظيم زيارة لوفد من مجتمع الصناعة والأعمال المصري إلى ليبيا خلال شهر يونيو المقبل، موضحا أن عدد الشركات ورجال الأعمال المشاركين قد يتجاوز الـ 100.

وقال خلال المؤتمر التحضيري لإرسال أكبر وفد صناعي مصري لليبيا، إن الزيارة من المخطط أن تستغرق أسبوع لبحث فرص التعاون التجارى والاستثماري بين البلدين وبحث فرص مشاركة الشركات المصرية في عمليات إعمار ليبيا.

وأضاف البهي أن الزيارة تستهدف استكشاف العديد من الفرص التصديرية فى السوق الليبية خاصة مدن طرابلس ومصراته ووبني غازي، التي تحظى بفرص نمو قوية، كما سيتم تقديم المساعدات من الجانب الليبي للشركات المصرية لتعريفهم بالسوق الليبي جيدا ولتعزيز التواجد المنتجات المصرية في ليبيا.

وأشار البهي، إلى أن البعثة تسهم فى تعزيز صادراتنا الخارجية ليس بالسوق الليبية فقط وإنما للدول المجاورة مثل تشاد والنيجر، مضيفا أن القطاع الخاص أهمل السوق الليبية بشكل كبير خلال الفترات السابقة رغم أنه من أهم الأسواق التصديرية وأقربها لمصر.

وتابع البهي أن هذا الامر يحتاج لضوابط واضحة بشأن جودة المنتجات المصدرة والعمل على تحسين الصورة الذهنية للمنتجات المصرية فى ليبيا.

وأشار إلى استجابة قطاع الاتفاقيات التجارية المصرية لطلب الجانب الليبي إلزام المصدرين المصريين بشهادات المنشأ فى المنافذ الجمركية خاصة منفذ السلوم.

وأوضح أنه لا يوجد مكتبا للتمثيل التجارى المصري داخل ليبيا وأيضا عدم وجود أنظمة مصرفية وبنكية لتعزيز حركة التجارة المشتركة وخدمة المصدرين.