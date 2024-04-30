بلتون تطلق منصة للحلول التمويلية بـ 100 مليون دولار لدعم شركات التصدير المحلي

كتبت- أمنية عاصم:

أعلنت شركة بلتون القابضة للاستثمارات التابعة لشركة بلتون القابضة عن إطلاقها منصة للحلول التمويلية بقيمة 100 مليون دولار، لخدمة الشركات في مجال التصديرالمصرية، حسب إفصاح من الشركة مرسل للبورصة المصرية اليوم الثلاثاء.

ووافقت الجمعية العامة العادية للشركة أمس الاثنين، على تمويل المنصة وستحصل عليها بلتون للاستثمار القابضة من المساهم الرئيسي بالشركة، وفق إفصاح للشركة آخر على موقع البورصة المصرية الإلكتروني.

وقالت داليا خورشيد رئيس التنفيذي لشركة بلتون القابضة، في الإفصاح، إن إطلاق المنصة الجديدة يأتي في ضوء التماشي مع التوجهات الحالية نحو تنويع الاقتصاد وتنمية الصادرات.

وأكدت خورشيد، على أن المنصة ستساعد الشركات الراغبة في التوسع في عملياتها خارج السوق بما يدعم زيادة الصادرات، لذلك تحرص المنصة على تقديم باقة من الحلول التمويلية المبتكرة.

وأضافت خورشيد، أن تلك الحلول سيتم تصميمها خصيصاً للملائمة مع احتياجات الشركات المالية.

وقال محمد أبو الفضل رئيس قطاع بنوك الاستثمار، إن المنصة سيتم تأسيسها تحت قطاع بنوك الاستثمار وذلك في ضوء التزام بلتون القابضة بإعداد ودعم الجيل الجديد من الشركات المصرية لزيادة صادراتهم.

أوضح أبو الفضل، أن المنصة ستقدم باقة من الحلول التمويلية مثل تخصيم الحقوق المالية الحالية أو المستقبلية وكلك تمويل دورة رأس المال العامل وغيرها من الخدمات ، مؤكداً أن نمو حجم أعمال المنصة خلال الفترة المقبلة يتزامن مع ارتفاع الطلب على خدماتها.

وتعمل شركة بلتون القابضة في تقديم الخدمات المالية وخدمات التمويل غير المصرفي، وهي مقيدة في البورصة المصرية.