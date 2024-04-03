شعبة الدخان: زيادة مرتقبة في أسعار السجائر.. وكليوباترا تصل لهذا السعر

كتبت- شيرين صلاح:

قال إبراهيم إمبابي رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات، إن هناك زيادة مرتقبة في أسعار سجائر كليوباترا وسجائر الفئة الوسطى بالأسواق، بعد ارتفاع سعر الدولار في البنوك.

وأوضح إمبابي، لمصراوي، "أنه تم السماح بزيادة الحد الأقصى للشريحة السعرية لسجائر كليوباترا والفئة الوسطى لعدم دخولها في شريحة ضريبة أكبر، وبالتالي دفع ضرائب أكبر".

كانت الحكومة قررت في نوفمبر الماضي تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة للسجائر الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016.

وتضمنت التعديلات لضريبة القيمة المضافة على السجائر، السماح بزيادة الأسعار الرسمية للسجائر بنحو 12% سنوياً.

كما تضمنت التعديلات زيادة الضرائب المفروضة على السجائر من خلال زيادة الحدين الأدنى والأعلى لشريحة سعر العلبة بواقع 12% سنويًا لمدة 5 سنوات.

وارتفع سعر الدولار في البنوك منذ أكثر من أسبوعين ليصل حاليا إلى نحو 47 جنيها، بعدما استمر عند نحو 30 جنيها منذ شهور.

ووفقا لرئيس الشعبة، فإن علبة سجائر كليوباترا من المتوقع أن تصل إلى 34.7 جنيه مقابل 31 جنيها قبل الزيادة.

وأسعار السجائر من الفئة الوسطى سترتفع إلى بين 34.8 و50.40 جنيه مقابل 31 و45 جنيها قبل الزيادة، وفقا لقول إمبابي.

وفي فبراير الماضي، رفعت شركة فيليب موريس مصر أسعار منتجاتها من السجائر للمرة الثانية في نحو 3 أشهر، بنسب تتراوح بين 8 جنيهات و11 جنيها للعبوة.

كما سبق أن اعتمد مجلس إدارة الشركة الشرقية "إيسترن كومباني"، قائمة أسعار جديدة لجميع منتجات الشركة من السجائر والمعسل والسيجار ومنتجات الشركة الأخرى من الدخان، تضمنت زيادة 3 جنيهات في أسعار سجائر الكليوباترا بأنواعها.