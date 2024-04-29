وزير المالية لبنك ستاندرد تشارترد: نترقب جذب المزيد من الاستثمارات إلى مصر

كتبت- منال المصري:

ناقش الدكتور محمد معيط وزير المالية، مع رولا أبو منه، الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في بنك ستاندرد تشارترد الآفاق الاقتصادية والمالية لمصر، التي أصبحت أكثر استقرارًا وتحفيزًا للنمو والتنمية وخلق فرص العمل، إضافة إلى تعزيز العلاقة الثنائية بين بنك ستاندرد تشارترد ومصر خلال الفترة المقبلة.

وبحسب بيان للوزارة جاء ذلك الاجتماع، على هامش مشاركتهما في المنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد بلسعودية، تحت عنوان "التعاون الدولي والنمو والطاقة من أجل التنمية".

وقال الوزيرإنه يتطلع من البنك القيام بدور فعَّال في مساندة الاقتصاد المصري خاصة فى ربط ودعم الأنشطة التجارية والاستثمارية بين آسيا ومنطقة الخليج ومصر، وكذلك العمل على جذب المزيد من الاستثمارات والمستثمرين إلى مصر.

وأوضح الوزير، أن الإصلاحات الهيكلية الشاملة والمتكاملة التى تتخذها الحكومة المصرية، تفتح آفاقًا واعدة للاقتصاد المصرى، حيث ترتكز على دعم القطاعات الإنتاجية، والتصديرية.

كما أنها تراهن على دور أكبر للقطاع الخاص فى التنمية والنمو والتشغيل، لافتًا إلى أننا قطعنا خطوات جريئة ومتسقة نحو الاستقرار الاقتصادي، انعكست فى النتائج الإيجابية للأداء المالى خلال التسعة أشهر الماضية.

وأضاف الوزير، أننا ملتزمون بتنفيذ استراتيجية أكثر استهدافًا لوضع معدلات الدين والعجز الكلى فى مسار نزولي على المدى المتوسط، وتحقيق معدلات نمو إيجابية وفائض أولى.

وأضاف أن موازنة العام المالى المقبل 2024- 2025 تستهدف نموًا حقيقيًا 4.2% وفائضًا أوليًا 3.5% وعجزًا كليًا 7.3% والنزول بمعدل دين أجهزة الموازنة العامة للدولة للناتج المحلى الإجمالي إلى 88.2% فى العام المالي الجديد.

وتابع الوزير أن الاقتصاد المصرى متنوع وإمكانياته كبيرة ويوفر فرصًا جاذبة للاستثمارات الخاصة.

وأوضح أن الدولة أتاحت مساحات جديدة للقطاع الخاص بتحجيم الاستثمارات العامة.