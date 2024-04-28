"اتصال" و"رجال الأعمال" يطلقان شراكة مع الشركات الهندية بمجال تكنولوجيا المعلومات

كتب - علاء حجاج

عقد النائب حسانين توفيق عضو مجلس الشيوخ المصري ورئيس لجنة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى جمعية رجال الأعمال لقاءً مشتركًا مع ممثلي السفارة الهندية بالقاهرة وبحضور ممثل عن الوكالة الهندية لدعم صادرات معدات الاتصالات وخدماتها بحسب بيان صحفي صادر اليوم.

تناول اللقاء عدد من الموضوعات أهمها دعم العلاقات المصرية الهندية والتعاون المشترك في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في ظل الإمكانيات اللامحدودة التي يمتلكها شباب الدولتين.

ياتي اللقاء بهدف تعزيز التعاون والتبادل التجاري بين الشركات الهندية والمصرية في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

قال عاصم وهبي، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية اتصال، إن التعاون مع الوكالة الهندية خطوة هامة في تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين في قطاع الاتصالات، وتشجيع التبادل التقني والمعرفي .

توقع أن يجذب المؤتمر والمعرض الذي سيتم تنظيمه في القاهرة مشاركة واسعة من الشركات والمهتمين في قطاع الاتصالات من كلا البلدين، وسيكون منصة فريدة لتبادل الخبرات والتعرف على أحدث التطورات التكنولوجية في هذا المجال.

كما تسهم هذه الخطوة أيضا في زيادة القدرة على تطوير البنية التحتية الرقمية في مصر وتنمية الكوادر البحثية في مجالات الاتصالات، كما يعد هذا التعاون فرصة مثمرة للشركات الهندية للتواجد في مصر وتعزيز التبادل التجاري بين البلدين .

يذكر أن اللقاء عقد بحضور عاصم وهبى نائب رئيس مجلس الإداره و الدكتور محمد شديد المدير التنفيذي لجمعية اتصال ، والمهندس محمود متولي نائب رئيس لجنة تكنولوجيا المعلومات والدكتور محمد يوسف المدير التنفيذي وداليا يوسف مديرة التسويق لجمعية رجال الأعمال المصريين.