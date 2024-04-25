أسعار الحديد تصعد اليوم الخميس بالأسواق (موقع رسمي)

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفاع أسعار الحديد في الأسواق خلال تعاملات اليوم الخميس مقارنة بأسعار أمس، كما تراجع سعر طن الأسمنت بشكل طفيف، بحسب بيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 41875 جنيها، بزيادة 340 جنيها.

سعر طن حديد عز: 42881 جنيها، بزيادة 337 جنيها.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 2209 جنيهات، بتراجع 7 جنيهات.