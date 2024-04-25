سعر الذهب في مصر اليوم الخميس يهبط مع بداية التعاملات

كتبت- شيرين صلاح:

هبط سعر الذهب اليوم الخميس مع بداية التعاملات، وتراجع الجرام 25 جنيها، مقارنة بمستواه أمس.

أسعار الذهب اليوم

تراجعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 2057 جنيها للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 18 إلى 2644 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 3085 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 3526 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

تراجع سعر الجنيه الذهب إلى 24680 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

ارتفع سعر الذهب عالميا نحو 2327 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو جرام عيار 24)، بزيادة 0.46%، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

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