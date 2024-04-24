مبيعات المؤسسات المحلية وانقطاع الكهرباء عن مصر للمقاصة تهبط بالبورصة للجلسة الثانية

القاهرة- مصراوي:

هوت مؤشرات البورصة بشكل جماعي للجلسة الثانية على التوالي، ليهبط المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 3.21% بنهاية جلسة اليوم الأربعاء.

كما انخفض مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 3.49%، وهبط مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 3.48%.

وفسرت حنان رمسيس عضو مجلس إدارة شركة الحرية للأوراق المالي، لمصراوي، إن مؤشرات البورصة شهدت تراجعا على مدار جلستين ماضيتين نتيجة انقطاع الكهرباء عن شركة مصر للمقاصة المنفذة لصفقات البيع منذ يومين وامتد التأثير حتى جلسة اليوم وأيضا بسبب الضغوط البيعية من قبل المؤسسات المحلية.

وتعرضت مؤشرات البورصة لتراجعات منذ يوم الاثنين نتيجة انقطاع التيار عن شركة مصر للمقاصة لمدة ساعتين، وقالت الشركة في بيان لها حينها تسبب عطل في تغذية المركز الرئيسي بالكهرباء في توقف بعض الأجهزة التي أثرت على خدمات الشركة منذ صباح اليوم ذاته.

وأوضحت رمسيس أن الضغوط البيعية من قِبل المؤسسات تؤدي إلى تفاقم الأزمة لدى الأفراد الذين يمثلون النسبة الأكبر من عمليات التداول، مشيرة إلى أن نسبة التداول للأجانب لا تتجاوز 6%.

وتابعت رمسيس أن وجود جهات استثمارية أخرى للأفراد تتمثل في أتاحت لهم الفرصة للتعامل مع سندات أذون الخزانة أو الاستثمار في صناديق الذهب التى حققت طفرات سعرية، يتسبب في خسارة البورصة لمتعاملين الأفراد التي بذلت البورصة مجهوداً لجذبهم خلال السنوات الماضية.

وأكدت أن "تغيير المؤسسات المحلية وجهت نظرها نحو البيع والتوجه نحو الشراء يعمل على مساندة البورصة نحو الارتداد والصعود مرة أخرى، بما يدعم القضاء على حالة الترقب التي باتت تخيم على المتعاملين".