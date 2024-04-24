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سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء بحلول تعاملات المساء

06:01 م الأربعاء 24 أبريل 2024

سعر الذهب

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كتبت- شيرين صلاح:

استقر سعر الذهب اليوم الأربعاء بحلول تعاملات المساء، مقارنة بمستواه في منتصف.

أسعار الذهب اليوم

استقرت أسعار الذهب عيار 14 عند 2073 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 2667 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 3110 جنيهات للجرام.

وبلغ سعر الذهب عيار 24 عند 3554 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

استقر سعر الجنيه الذهب عند 24880 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

هبط سعر الذهب عالميا نحو 2321 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو جرام عيار 24)، بتراجع 0.01%، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب

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