رجال الأعمال توقع بروتوكول تعاون مع معرض الصين الدولي للاستيراد لزيادة الصادرات

القاهرة- مصراوي:

شاركت جمعية رجال الأعمال المصريين بالمؤتمر الترويجي للدورة السابعة من المعرض الصيني الدولي للاستيراد مصر بحضور جانج شاويانج نائب سفير الصين بمصر، حسب بيان من الجمعية اليوم الأربعاء.

وقع أحمد عز الدين رئيس لجنة تنمية العلاقات مع الصين بجمعية رجال الأعمال المصريين بروتوكول مع نائب مدير عام معرض الواردات الصينية.

أوضح عز الدين أن الاتفاقية تهدف إلى التعاون مع الشركاء في مصر في الترويج للمشاركة المصرية في معرض الصين الدولي للاستيراد والذي يعد نافذة دولية لزيادة الصادرات في أكبر سوق دولي يضم 100 ألف مشتري من خلال سد احتياجات الصين إلي جانب المشترين الدوليين من مختلف دول العالم.

وأكد أن جمعية رجال الأعمال المصريين ستشارك في الجناح الخاص للخدمات والسياحة والسلع الاستهلاكية والبضائع، بما يسهم في الترويج للفرص الواعدة للمنتجات المصرية وتجارة الخدمات حيث يضم المعرض 6 مناطق عرض منها الصناعات الهندسية والغذائية وتجارة الخدمات.

وأضاف مصطفى إبراهيم ، نائب رئيس اللجنة، أن معرض الصين الدولي للاستيراد يعد من أنجح المعارض التي تتيح للمنتجات المصرية ميزة النفاذ إلى الصين بدون جمارك الى جانب الدخول إلى أسواق أوروبا وأمريكا اللاتينية.

وأكد أن الصين تمثل حالياً الشريك التجاري والاستثماري الأهم لمصر، كما أن البلدين لديهم الرغبة والجدية في ضخ استثمارات جديدة وتوطين الصناعات والخبرات الصينية استناداً إلى التطور الملحوظ في العلاقات ونوعية الوفود والزيارات الرسمية.

وأعرب محمد يوسف، المدير التنفيذي لجمعية رجال الأعمال المصريين، أن الجمعية لديها إيمان كبير بالفرص التعاون الواعدة مع الصين في المجالات الاستثمارية والتجارية وتبادل الخبرات.

ووفق البيان، تابع يوسف أن هذا الإيمان دفعهم لإنشاء لجنة متخصصة لتنمية العلاقات مع الصين عام 2007 والتي كان لها دور فعال في نشر الوعي بالفرص المتاحة و أهم المعارض في الصين لزيادة التجارة والاستثمار المشترك من خلال استقبال الوفود الصينية والمشاركة في الفعاليات المختلفة.

وأشاد بأهمية مبادرة الحزام والطريق التي أطلقها الرئيس الصيني في 2013 والتي تعد من أهم المبادرات الاقتصادية في العالم والتي أظهرت أن للصين طابع مختلف في تحقيق التنمية الاقتصادية.

أكد يوسف أن جمعية رجال الأعمال المصريين من أوائل منظمات الأعمال في العالم التي دعمت هذه المبادرة وانضمت لتحالف منظمات الحزام والطريق.

استطرد أن علاقات الجمعية المتميزة مع منظمات الأعمال في بكين وشنغهاى ساهمت في تنظيم مؤتمر موسع بالقاهرة تحت مسمي البريكا في 2017.

ووقعت جمعية رجال الأعمال المصريين، اتفاقية تعاون مع معرض الصين الدولي للاستيراد بهدف الترويج للدورة السابعة والتي تقام في شنغهاي خلال نوفمبر المقبل وذلك بالتعاون مع هيئة المعارض والمؤتمرات المصرية والغرفة التجارية بالقاهرة والجمعية المصرية الصينية، وفق البيان.