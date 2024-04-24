أسعار الحديد تتراجع اليوم الأربعاء بالأسواق (موقع رسمي)

كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق خلال تعاملات اليوم الأربعاء مقارنة بأسعار أمس، بحسب بيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 41534 جنيها، بتراجع 338 جنيها.

سعر طن حديد عز: 42543 جنيها، بتراجع 639 جنيها.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 2216 جنيها، بتراجع 9 جنيهات.