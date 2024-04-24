68 جنيهًا لسعر كيلو البلطي بسوق العبور اليوم الأربعاء

كتبت- شيرين صلاح:

استقرت أسعار عدد من أصناف السمك والمأكولات البحرية اليوم الأربعاء، عند نفس أسعار أمس.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

أسعار السمك اليوم

سعر كيلو السمك البلطي: تراوح بين 66 و68 جنيها.

سعر كيلو الفيليه البلطي: تراوح بين 50 و250 جنيها.

سعر كيلو المكرونة السويسي: سجل بين 85 و135 جنيها.

سعر كيلو السبيط والكاليماري: تراوح بين 180 جنيها و400 جنيه.

سعر كيلو الكابوريا: تراوح بين 40 و240 جنيها.

سعر كيلو الجمبري الصغير: سجل بين 85 و95 جنيها.