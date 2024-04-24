5.5 جنيه لكيلو الطماطم بسوق العبور اليوم الأربعاء

كتبت- شيرين صلاح:

استقرت أسعار عدد من أصناف الخضروات والفاكهة اليوم الأربعاء في سوق العبور لتجارة الجملة خلال تعاملات اليوم الخميس، بحسب بيانات الموقع الرسمي للسوق.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم بين 3 جنيهات و5.5 جنيه.

البطاطس بين 5 جنيهات و12 جنيها.

البصل بين 7 جنيهات و21 جنيها.

الكوسة بين 3.5 و6.5 جنيه.

الفاصوليا بين 6 و10 جنيهات.

الباذنجان البلدي بين 4 و6 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 5 جنيهات و13 جنيها.

الفلفل الحامي البلدي بين 5 جنيهات و13 جنيها.

الملوخية بين 7 و10 جنيهات.

الخيار الصوب بين 3.5 و6.5 جنيه.

الخيار البلدي بين 3.5 و6.5 جنيه.

البسلة بين 16 و20 جنيها.

أسعار الفاكهة

البرتقال أبو سرة بين 12 و20 جنيها.

اليوسفي بين 3.5 جنيه و12 جنيها.

الليمون البلدي بين 15 و21 جنيها.

الجوافة بين 9 جنيهات و17 جنيها.

الفراولة 7 جنيهات و11 جنيها.