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أسعار الدواجن تتراجع لليوم الثاني في الأسواق الأربعاء (موقع رسمي)

11:01 ص الأربعاء 24 أبريل 2024

أسعار الدواجن

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كتبت- شيرين صلاح:

تراجع متوسط أسعار الدواجن الحية خلال تعاملات اليوم الأربعاء مقارنة بأسعار أمس، وفق بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

كان متوسط سعر الكيلو هبط أمس 4.5 جنيه.

ووصل متوسط سعر كيلو الدواجن اليوم في الأسواق إلى 104.39 جنيه، حسب بيانات بوابة الأسعار، بتراجع 39 قرشا.

ووفقا لبوابة أسعار مجلس الوزراء، تبدأ أسعار كيلو الدواجن البيضاء في مصر اليوم من 91.84 جنيه، فيما تصل أسعار الدواجن البلدي إلى 117.61 جنيه بحد أقصى.

وقد تختلف الأسعار في بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء عن بعض مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

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