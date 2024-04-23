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كيف سترفع الحكومة حصيلة الضرائب بأكثر من 30% العام المالي المقبل؟

05:51 م الثلاثاء 23 أبريل 2024

وزارة المالية

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القاهرة – مصراوي:
تستهدف الحكومة زيادة إيرادات الضرائب خلال العام المالي المقبل بأكثر من 30 % لتسجل 2.02 تريليون جنيه مقابل 1.5 تريليون جنيه مقدرة في موازنة العام المالي الجاري.
وستحقق الحكومة هذا الهدف من خلال زيادة حصيلة الضرائب على الدخل (من التوظف) أي دخول الموظفين، وكذلك ضرائب على دخول الأفراد (بخلاف التوظف) أي المهن غير التجارية والنشاط التجاري والصناعي.
ووفق البيانات الواردة في مشروع موازنة العام المالي الجديد، تستهدف الحكومة زيادة حصيلة ضريبة الدخل للموظفين إلى 170.7 مليار جنيه من 134.9 مليار جنيه في السنة المالية الحالية.

وتسعى لزيادة الضريبة على الأفراد بخلاف التوظف إلى 127.1 مليار جنيه من 86.6 مليار جنيه مستهدفة العام المالي الجاري.
وتستهدف تحقيق ذلك من خلال الضريبة على المهن غير التجارية بواقع مستهدف 16 مليار جنيه مقابل 9.5 مليار جنيه، و110.9 مليار جنيه ضريبة على النشاط التجاري والصناعي مقارنة بـ 77 مليار جنيه في العام المالي الجاري.

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وزارة المالية حصيلة الضرائب العام المالي
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