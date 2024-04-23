غدًا.. شعبة الأجهزة الكهربائية بالجيزة تجتمع مع شركات لدراسة خفض الأسعار

القاهرة- مصراوي:

قال جورج زكريا ، رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بالغرفة التجارية بالجيزة، لمصراوي، إن الغرفة ستعقد اجتماعًا غدًا الكهربائية لدرسة قدرة الشركات لتخفيض أسعار الأجهزة الكهربائية خلال الفترة القادمة.

وأضاف جورج، أن الاجتماع سيضم 12 شركة من كبار مصنعي الأجهزة.

وتوقع جورج، أن شركات صناعة الأجهزة الكهربائية ستقوم بعرض خططها المستقبلية حول نسب الإنخفاض المتوقعة، مضيفاً أن الانخفاض المتوقع يقدر بـ 5%.

ويشهد السوق حالة ركود بنسبة 75% خلال الشهر الماضي، نتيجة تراجع عمليات الشراء من قِبل المواطنين مدفوعة برغبتهم في الانتظار إلى حين حدوث انخفاضات أخرى.