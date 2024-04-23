تراجع جديد لسعر الذهب اليوم الثلاثاء بمنتصف التعاملات

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع سعر الذهب اليوم الثلاثاء مع منتصف التعاملات، وزاد الجرام 40 جنيها، مقارنة بمستواه في بداية التعاملات، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

كان سعر جرام الذهب تراجع 120 جنيها مع بداية التعاملات.

أسعار الذهب اليوم

هبطت أسعار الذهب عيار 14 إلى 2067 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 18 إلى 2657 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 3100 جنيه للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 24 إلى 3543 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

هبط سعر الجنيه الذهب إلى 24800 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

هبط سعر الذهب عالميا إلى نحو 2303 دولارات للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو جرام عيار 24)، بانخفاض بنسبة 1.02%، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب