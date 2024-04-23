ببرنامج تعزيز المنظومة البيئية.. هيئة الاستثمار: تدريب وتقديم استشارات لـ600 رائد أعمال

كتبت- منال المصري:

أعلنت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والبنك الأفريقي للتنمية اختتام فعاليات برنامج تعزيز المنظومة البيئية لريادة الأعمال، الذي ساهم في دعم قدرات رواد الأعمال والشركات الناشئة في كافة أقاليم الجمهورية.

وبحسب بيان للهيئة، جاء ذلك بحضور حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والدكتورة داليا الهواري، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة، وجيهان السكري، كبير الخبراء الاجتماعيين الاقتصاديين في البنك الأفريقي للتنمية في مصر.

وقامت الهيئة من خلال مركز فكرتك شركتك عبر البرنامج المُمول من البنك الأفريقي للتنمية، بتقديم ورش عمل وتوعية لما يقرب من 600 من رواد الأعمال والشباب في 17 محافظة خلال سنة، وفق البيان.

وقامت الهيئة بتعريفهم بالسياسات الحكومية الداعمة لريادة الأعمال، وساهمت ورش العمل في خلق منظومة تربط كافة الجهات المعنية بريادة الأعمال في كل محافظة بغرض مضاعفة أثر جهودها في دعم الشركات الناشئة.

كما شمل البرنامج توفير خدمات استشارية مالية وضريبية واداريه وتكنولوجية من خلال كبرى الشركات الاستشارية لعدد 130 شركة ناشئة ورائد أعمال .

وقال حسام هيبة إن للهيئة دورا في نشر ثقافة العمل الحر بين الشباب، والتحسين المستمر لبيئة الأعمال، بصفتها الجهة المنوط بها تشجيع الاستثمار في مصر.

وأوضح أن أخر جهود الحكومة لدعم الشركات الناشئة في مصر، خاصة تأسيس الوحدة الدائمة بمجلس الوزراء لدعم ومساندة الشركات الناشئة وريادة الأعمال، وإطلاق خدمة التأسيس الإلكتروني.

وأكد أن انفتاح الحكومة على أي مقترحات تساعد على تمكين الشركات الناشئة من آداء دورها في المساهمة في جهود التنمية.

وقالت جيهان السكري، إن البرنامج يتفق مع استراتيجية البنك الإفريقي للتنمية الداعمة لتشغيل الشباب وتعزيز بيئة الأعمال، مشيدة بالتعاون مع الهيئة في كثير من الملفات الداعمة لبيئة الاستثمار.

وقالت الدكتورة داليا الهواري إن الهيئة ستواصل تنفيذ سياساتها الداعمة لريادة الأعمال وتبسيط الإجراءات والقضاء على البيروقراطية.

وتناول الدكتور أحمد زهير، المدير التنفيذي المسؤول عن البرنامج، أهم نتائج جولات برنامج "تعزيز المنظومة البيئية لريادة الأعمال" بالمحافظات المختلفة.

وأكد ضرورة مواصلة بناء شبكات الدعم الخاصة بنشاط ريادة الأعمال في المحافظات، لتحقيق التنمية المستدامة والشاملة لكل المجتمع.

وقدم حسام عبد القادر، رئيس الإدارة المركزية لريادة الأعمال "مركز فكرتك شركتك"، نبذة عن الخدمات التي تقدمها الإدارة لرواد الأعمال والشركات الناشئه، باعتبارها مركزاً حكومياً متخصصا في دعم رواد الأعمال في مصر، وتعمل الإدارة كمساحة لتطوير أفكار رواد الأعمال وبلورتها بغرض تحويلها إلى مشروعات ناشئة، وذلك من خلال تقديم حزمة من الخدمات الفنية والاستشارية، تنفيذًا لاستراتيجية الدولة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لتنمية أنشطة ريادة الأعمال في الشرق الأوسط.

وفي نهاية فعاليات البرنامج سلمت الدكتورة داليا الهواري وجيهان السكري شهادات تقدير للعاملين بالبرنامج، تقديرًا لتفانيهم في العمل ونجاحهم في تنفيذ مستهدفات البرنامج.