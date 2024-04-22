بعد الزيادة.. فيليب موريس تعلن أسعار السجائر والتبغ المسخن الجديدة

القاهرة- مصراوي:

أعلنت شركة فيليب موريس مصر عن قائمة الأسعار الجديدة لجميع منتجاتها من السجائر التقليدية من العلامات التجارية " MeritوMarlboro وL&M" بكافة أنواعها، والتبغ المسخن، بعد زيادة أسعارها.

وقالت الشركة، إن الأسعار الجديدة معلنة بشفافية على عبوات المنتجات من خلال رابط الاستجابة السريع "QR code" الذي تم وضعه على عبوات السجائر التقليدية ولفائف التبغ المسخن منذ عام ٢۰٢٢.

وقد صرح علي نفزات كرمان، المدير العام لفيليب موريس مصر والمشرق، أن " فيليب موريس مصر مستمرة في عملها الجاد لتلبية إحتياجات المدخنين ومستخدمي النيكوتين البالغين في الأسواق المصرية، وتدعم الرؤية الطموحة التي وضعتها الشركة للتحول نحو مستقبل خالٍ من الدخان ".

قائمة أسعار منتجات فيليب موريس مصر أصبحت كالتالي:

• السعر الرسمي لعبوة ميريت "Merit" بأنواعها 90 جنيها.

• السعر الرسمي لعبوة مارلبورو "Marlboro" بأنواعها 84 جنيها.

• السعر الرسمي لعبوة مارلبورو كرافتد "Marlboro Crafted" بأنواعها 74 جنيها.

• السعر الرسمي لعبوة ال أند ام "L&M" بأنواعها 64 جنيها للعبوة.

• السعر الرسمي لعبوة التبغ المُسخن "HEETS Selections" بأنواعها 64 جنيها للعبوة.

• السعر الرسمي لعبوة التبغ المُسخن "HEETS Dimensions" بأنواعها 64 جنيها للعبوة.

• السعر الرسمي لعبوة التبغ المُسخن "TEREA" بأنواعها 64 جنيها للعبوة.

وتدعو الشركة تجار التجزئة والموزعين إلى الالتزام بالأسعار المعلنة.