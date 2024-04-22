كريستال والأصيل.. تراجع جديد لأسعار زيوت ارما بالأسواق

كتبت- شيرين صلاح:

قال حازم المنوفي عضو شعبة المواد الغذائية بغرفة الإسكندرية التجارية، لمصراوي، إن أسعار زيوت شركة أرما للمواد الغذائية - والتي تتضمن زيت كريستال والأصيل - شهدت تراجعا طفيفا اليوم الاثنين بالأسواق.

وأوضح المنوفي، أن التراجع حوالي بين 5 و6 جنيهات للصنف.

وتسعى الحكومة بالتعاون مع المصنعين والتجار، إلى خفض أسعار السلع الأساسية التي تتعلق بحياة المواطنين، في ظل ارتفاع معدلات التضخم مؤخرا.

ويعد هذا ثاني تخفيض في أسعار منتجات شركة أرما للمواد الغذائية خلال أيام، فقد سبق أن خفضت أسعار زيوت كريستال والأصيل يوم 20 إبريل الجاري.

ويقدم مصراوي أسعار الزيت الجديدة بالأسواق:

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