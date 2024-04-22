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البنوك المركزية تمثل 90% من الجهات المتعاملة في صناديق الذهب

03:14 م الإثنين 22 أبريل 2024

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كتبت- شيرين صلاح:

قالت كورتولوس تاسكال دايموندوبولوس مديرة البنوك المركزية والسياسات العامة بمجلس الذهب العالمي، إن 90% من الجهات المتعاملة في صناديق الذهب هي البنوك المركزية للدول.

وأوضحت خلال مؤتمر اليوم الاثنين، أن البنوك المركزية تفعل ذلك لعدة أسباب أولها ليكون هناك تمويل لميزان المدفوعات وعمليات الاستيراد ووجود سيولة وهو السبب الأهم.

وذكرت أن الذهب من السلع ذات العائد الآمن وعلى المدى الطويل، وخاصة خلال الأزمات المالية لذا فهو من السلع المهمة للبنوك المركزية.

وتحتفظ البنوك المركزية بالحياذات الذهبية للمدى الطويل ولا ينتظرون لما يحدث في من حيث تذبذبات السعر خلال الفترات القصيرة، وفق كورتولوس تاسكال دايموندوبولوس.

فالكثير من الدول مثل تركيا تنتج الأطنان من الذهب وعلى رغم ذلك فبنك تركيا المركزي أصبح يشتري من المنتجين المحليين بالبلد لتأمين الاحتياطي من الذهب أكثر، مما يعكس مدى أهمية الذهب كملاذ آمن، حسبما ذكرت مديرة البنوك المركزية والسياسات العامة، مجلس الذهب العالمي.

وأوضحت أن هناك 60 مصفاة حول العالم لديها القدرة على إنتاج السبائك بطريقة آمنة وهي مطروحة في أسواق لندن، وتتمتع بالسيولة الأكبر وأكثر الأدوات النشطة.

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