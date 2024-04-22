رئيس شعبة الذهب ينصح بشراء المشغولات الذهبية بدلا من السبائك

كتبت- شيرين صلاح:

نصح رئيس الشعبة العامة للمشغولات الذهبية بالاتحاد العام للغرف التجارية هاني ميلاد المواطنين شراء المشغولات بدلا من السبائك، موضحا أن هناك إقبال بالفعل على شراء المشغولات حاليا.

جاء ذلك خلال تصريحات صحفية على هامش مؤتمر "الذهب كفئة أصولية وأداة للاستثمار" اليوم الاثنين.

وعن توقعات أسعار الذهب بمصر خلال الفترة المقبلة ذكر ميلاد أنه في حالة زيادة المعدن عالميا سيحدث زيادة محليا كما هو متوقع خلال الفترة المقبلة.

وعن حركة المبيعات في عيد الفطر، قال ميلاد إن حركة البيع والشراء كانت متوسطة.

وفيما يتعلق بالتجهيزات الخاصة بإقامة النسخة الرابعة من المعرض الدولي للذهب"نيبو" ذكر ميلاد أنه سيتم عقد المعرض في الفترة من 15 إلى 17 ديسمبر المقبل، وسيقام على مساحة أكبر 10 آلاف متر مقارنة بنحو 7 آلاف متر خلال الدورة السابقة ،كما سيشارك كبرى الصناع وتجار المشغولات الذهبية.

ولفت إلى أن الاتحاد يسعى إلى مشاركة المجلس العالمي للذهب.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 3220 جنيها اليوم الاثنين، كما سجل عيار 18 نحو 2760جنيها، بينما بلغ جرام عيار 24 نحو 3680 جنيها وسجل سعر جنيه الذهب 25760 جنيها.

وعالميا سجلت أوقية الذهب 2360 دولارا وذلك وفق بيانات الشعبة العامة للمشغولات الذهبية، وفق ميلاد.