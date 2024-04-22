الترجمان: نبحث مع مجلس الذهب العالمي تطوير سوق الذهب بمصر

كتبت- شيرين صلاح:

قال سامح الترجمان الشريك المؤسس ورئيس مجلس إدارة ايفولف القابضة للاستثمار، إن شركته تطمح مع مجلس الذهب العالمي لتطوير البنية التحتية بسوق الذهب في مصر ودمجه مع الأسواق العالمية.

وأشار "الترجمان" خلال كلمة له على هامش مؤتمر"الذهب كفئة اصولية واداة مالية"، أن مصر لديها كافة العوامل من المستهلك وتوافر المعادن بالإضافة إلى الطلب الاستثماري لتصبح لاعب رئيسي في سوق الذهب الإفريقي.

وأشار الترجمان، إلى أن ايفولف تحلم من خلال الشراكة مع مجلس الذهب العالمي بمساعدة مصر في تطوير أسواق الذهب لديها وأن يتم دمجها بالسوق العالمي.