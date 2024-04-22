مسؤول بمجلس الذهب العالمي: 57% زيادة في الطلب على السبائك بمصر

كتبت- شيرين صلاح:

قال جون ريد كبير استراتيجيين بسوق أوروبا وآسيا بمجلس الذهب العالمي، إن الطلب على شراء السبائك الذهبية زاد في مصر مؤخرا بنسبة وصلت إلى 57%.

وأوضح خلال جلسة بمؤتمر شركة إيفولف القابضة للاستثمار ومجلس الذهب العالمي بعنوان "الذهب كفئة أصولية وأداة مالية" اليوم الاثنين، أن هناك ارتفاع أيضا في الطلب على الذهب على مستوى العديد من الدول مثل الصين "فمن المعروف أن الصين من أكثر الدول شراء للذهب".

وتوقع أن يرتفع الطلب على شراء الذهب بمصر خلال العامين المقبلين، حيث سيكون هناك طلب على الذهب وخاصة السبائك الذهب بسبب زيادة الطلب عليها في البنوك المركزية بالولايات المتحدة وأوروبا في الوقت الحالي.

وقال جون ريد، أن أسعار الذهب تضاعفت خلال 5 سنوات بداية من عام 2019، مشيراً إلى أن هذا التطور ليس له علاقة بضعف قيمة الدولار.

وأوضح أن سعر الأونصة العالمية ارتفعت متأثرة بالتداعيات العالمية بداية من جائحة كورونا وصولاً إلى الحرب الروسية الأوكرانية .

كما أوضح أن الذهب سلعة مستدامة تختلف تماما عن السلع الأخرى كالقمح و الزيت الأكثر عرضة للإهلاك ، منوها لتعدين نحو 220 طن ذهب خلال العام الماضي من تسجيل زيادة في معدلات الطلب والتداول من البنوك المركزية وصناديق استثمار الذهب.

وأشار إلى تحقيق السوق المصرية زيادة في معدلات نمو الذهب خلال العام الماضي 2023، لافتاً إلى أنه يعد مصدر سلعي لتحقيق الاستقرار خلال فترة التقلبات، ويتم استخدامه كأداة استثمار .

ولفت ريد إلي زيادة حجم إنتاج وتداول الأسواق الناشئة مثل الهند والصين حيث تستحوذان على 50% من سوق الذهب العالمي حاليا، بعد أن كان مسيطر عليه من قبل السوق الأمريكية خلال ثمانينات القرن الماضي.