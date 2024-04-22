وزيرة التخطيط: نستهدف طرح شركة وطنية والأمل للبلاستيك خلال 2024

القاهرة - مصراوي:

قالت وزيرة التخطيط هالة السعيد، في تصريحات صحفية خلال ندوة لمجموعة بورصة لندن، إن الحكومة تستهدف الانتهاء من طرح شركة وطنية خلال العام الجاري، ضمن برنامج الطروحات.

وأضافت الوزيرة، أن الحكومة تعمل حاليا مع بنوك الاستثمار لطرح شركة الأمل للبلاستيك، والتي يتوقع الانتهاء منها أيضا هذا العام.

ووفق تصريحات الوزيرة، تستهدف الحكومة جمع نحو مليار دولار من برنامج الطروحات الحكومية خلال العام الجاري.

كما تستهدف جمع ما يقرب من 1.5 مليار دولار العام المقبل وفق ما قالته في تصريحات سابقة.