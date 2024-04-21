اليوم.. المالية تبدأ صرف مرتبات أبريل لموظفي الحكومة

القاهرة- مصراوي:

تبدأ اليوم الأحد وزارة المالية صرف مرتبات شهر أبريل للعاملين بكل الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها، ولمدة 5 أيام.

وقالت الوزارة في بيان سابق، إنه تم تحديد 5 أيام بكل شهر لصرف رواتب العاملين وما في حكمها وما يتقاضونه، و3 أيام من كل شهر لصرف متأخرات مستحقات العاملين، مع مراعاة أيام الإجازات والعطلات الرسمية، على أن تبدأ إتاحة مستحقات العاملين في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.

ووفقا لشريف خيري، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية في البيان، إنه سيتم صرف رواتب العاملين بالدولة عن شهر أبريل بدءاً من 21 أبريل، والمتأخرات أيام 4، 7، 8 من الشهر نفسه.