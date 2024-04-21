بعد شراكتها مع الصندوق السيادي.. صيدليات العزبي تخطط لفتح 120 فرعا جديدا في 2024

القاهرة- مصراوي:

قال عمار عقلان، الرئيس التنفيذي لمجموعة صيدلية العزبي، في بيان اليوم الأحد، إن المجموعة تستهدف افتتاح 120 فرع جديد بنهاية 2024 بإستثمارات كبيرة، ليصل إجمالي فروع المجموعة إلى 450 فرعًا بنهاية العام.

وأضاف عقلان، أن مجموعة صيدلية العزبي قد قامت بإفتتاح 34 فرعًا جديدًا منذ بداية عام 2024 لتصل إلى 334 فرعًا بمختلف أنحاء الجمهورية حاليًا.

وأضح عقلان أن الشركة بشكلها الجديد بعد الشراكة مع صندوق مصر السيادي تهدف إلى التوسع في جميع أنحاء الجمهورية وتقديم خدمات صحية مختلفة في القريب العاجل لتكون مركزاً للرعاية الصحية الأولية.

وأكد على مبدأ التطوير المستمر والسعي لتقديم المزيد من منتجات الصحه والجمال والعناية الشخصيه وتوفير تجربة تسويقية مختلفة ،من خلال مواكبة التطورات التكنولوجية والتحول الرقمي والاستثمار في الكادر البشري وتطوير سلاسل الامداد ،وذلك لتسهيل وصول المنتجات والأدوية بطريقة أمنة وسلسه.

أعلنت صيدلية العزبي عن افتتاح اول فرع Flagship الجديد في مول مصر، وذلك في خطوة تعتبر الأولى من نوعها، حيث يجسد الفرع الجديد مفهومًا حديثاً للصيدليات في مصر، وفق البيان.

وأعرب عقلان عن حماسه لافتتاح الفرع الجديد، الذي يعتبر اللبنه الأولى لتطبيق خطط واستراتيجيات التحول الشامله للشركة التي تضع "الضيف" في مركز اهتمامها، حيث تمثل هذه الصيدلية البداية الحقيقية لتحقيق رؤيتنا لتقديم الخدمات الصيدلانيه والتجربة التسويقية المختلفة، لنكون شريكًا في الصحة والجمال لكل ضيف بالصورة الأمثل.