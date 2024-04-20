مقارنة أنظمة الوحدات الشهرية بين شركات المحمول الأربعة

كتب- علاء حجاج:

أنظمة الوحدات هي واحدة من طرق المحاسبة التي تتيحها شركات المحمول لعملائها، ويمنح هذا النظام المشتركين الحرية في استخدام الوحدات بالطريقة المناسبة سواء رسائل أو دقائق للمكالمات أو إنترنت.

وتتنوع اشتراكات أنظمة الوحدات ما بين اشتراكات يومية أو أسبوعية أو شهرية.

وفي هذا التقرير نوضح فروق أنظمة الوحدات بين شركات المحمول الأربعة "فودافون - اورنج - اتصالات - وي" استناداً إلى تطبيق MyNTRA التفاعلي التابع للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

فودافون: تتيح شركة فودافون 7 باقات شهرية متنوعة لنظام الوحدات "فليكس"، وتختلف تلك الباقات من حيث عدد الوحدات وسعر الاشتراك الشهري.

ويساوي كل فليكس في باقات فودافون دقيقة مكالمات لأرقام فودافون أو 2 دقيقة لأي رقم فليكس.

وكل 5 فليكس يساوي دقيقة للخط الأرضي، وكل فليكس يساوي رسالة نصية.

بالنسبة لاستهلاك الإنترنت، كل فليكس يساوي 2 ميجا لمواقع التواصل الإجتماعي أو ميجا واحدة للمواقع الأخرى، وتتنوع باقات فليكس كالتالي:

فليكس 25: تمنح المستخدمين 600 وحدة مقابل 25 جنيه شهريا.

فليكس 35: تتيح للمشتركين 1400 فليكس مقابل 35 جنيه شهرياً.

فليكس 60: تقدم هذه الباقة للمشتركين 2700 فليكس مقابل 60 جنيه شهرياً.

فليكس 80:تمنح المستخدمين 3800 فليك مقابل 80 جنيه شهرياً.

فليكس 100: تتيح للعملاء 5100 فليكس مقابل 100 جنيه شهرياً.

فليكس 150: تقدم للمشتركين 8000 فليكس مقابل 150 جنيه شهرياً.

فليكس 200: تمنح المستخدمين 12000 فليكس مقابل 200 جنيه شهرياً.

اورنج: تتيح أنظمة كنترول من اورنج مصر 7 باقات متنوعة من حيث عدد الوحدات وقيمة الاشتراكات الشهرية.

وكل وحدة في باقات اورنج كنترول تساوي دقيقة مكالمات أو رسالة لخط أورنج أو ميجابايت، وكل وحدة تساوي 2 ميجابايت لمواقع التواصل الإجتماعي، وتأتي باقات كنترول على النحو التالي:

كنترول 25: تتيح للمشتركين 900 وحدة مقابل 25 جنيه شهرياً.

كنترول 30: تمنح المستخدمين 1200 وحدة مقابل 30 جنيه شهرياً.

كنترول شير: تقدم للعملاء 1400 وحدة مقابل 35 جنيه شهرياً، مع اتاحة اضافة فرد ضمن العائلة واتاحة 150 دقيقة للعائلة.

كنترول شير 50: تمنح المشتركين 2250 وحدة مقابل 50 جنيه شهريا، بالاضافة الى 150 دقيقة للعائلة، و 100 ميجابايت واتساب للعائلة.

كنترول شير 70: تتيح للعملاء 3300 وحدة مقابل 70 جنيه شهريا، مع اضافة فرد بقائمة العائلة وتقديم 150 دقيقة مكالمات للعائلة و 100 ميجابايت واتساب.

كنترول شير 100: تمنح المشتركين 6000 وحدة مقابل 100 جنيه شهرياً، مع السماح باضافة فردين ضمن قائمة العائلة وتقديم 150 دقيقة مكالمات و 100 ميجابايت واتساب لقائمة العائلة.

كنترول شير 150: تقدم للعملاء 9600 وحدة مقابل 150 جنيه شهرياً، مع السماح بإضافة 3 أفراد بقائمة العائلة، وإتاحة 150 دقيقة مكالمات و 100 ميجابايت لقائمة العائلة.

اتصالات: تتيح شركة اتصالات مصر 6 باقات متنوعة لنظام الوحدات "حكاية عيلة" والذي يبدأ اشتراكه الشهري من 24.5 جنيه.

وكل وحدة في باقات "حكاية عيلة" تساوي 1 دقيقة مكالمات لخط اتصالات، أو ميجابايت إنترنت، وكل دقيقة لخط خارج شبكة اتصالات تساوي 5 وحدات من الباقة.

حكاية عيلة 24.5: تتيح للمستخدمين 850 وحدة مقابل 24.5 جنيه شهرياً.

حكاية عيلة 35: تمنح المشتركين 1400 وحدة مقابل 35 جنيه شهرياً.

حكاية عيلة 45.5: تتيح للعملاء 2000 وحدة مقابل 45.5 جنيه شهرياً.

حكاية عيلة 70: تقدم هذه الباقة للمشتركين 3300 وحدة مقابل 70 جنيه شهرياً.

حكاية عيلة 105: تمنح هذه الباقة المشتركين 6000 وحدة مقابل 105 جنيه شهرياً.

حكاية عيلة 140: تتيح للمشتركين 9000 وحدة مقابل 140 جنيه شهرياً.

وي: تتيح الشركة المصرية للاتصالات وي 6 باقات متنوعة لنظام الوحدات "كنترول كيكس".

كل وحدة تساوي دقيقة للشبكات الاخرى بحد أقصى 75 وحدة على أن يتم المحاسبة بعد ذلك ب 5 وحدات لكل دقيقة، وكل وحدة داخل الشبكة سواء موبايل أو أرضي تساوي دقيقة، وكل ميجابايت إنترنت تساوي وحدة.

كنترول كيكس 17: تمنح هذه الباقة المشتركين 500 وحدة مقابل 17 جنيه شهرياً.

كنترول كيكس 25: تتيح للمستخدمين الحصول على 1100 وحدة مقابل 25 جنيه شهرياً.

كنترول كيكس 35: تقدم للمشتركين 1850 وحدة مقابل 35 جنيه شهرياً.

كنترول كيكس 45: الاشتراك في هذه الباقة يمنح مشتركيها 2600 وحدة مقابل 45 جنيه.

كنترول كيكس 75: يحصل المستخدمين على 4600 وحدة عند اشتراكهم في هذه الباقة مقابل 75 جنيه شهرياً.