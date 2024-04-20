البلطي يصل لـ 74 جنيها.. أسعار الأسماك بسوق الجملة اليوم السبت

كتب- أحمد والي:

استقرت أسعار عدد من أصناف الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور لتجارة الجملة خلال تعاملات اليوم السبت، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

أسعار السمك اليوم

سعر كيلو السمك البلطي: تراوح بين 70 و74 جنيها.

سعر كيلو الفيليه البلطي: تراوح بين 50 و250 جنيها.

سعر كيلو المكرونة السويسي: سجل بين 85 و125 جنيها.

سعر كيلو السبيط والكاليماري: يتراوح بين 180 و420 جنيها.

سعر كيلو الكابوريا: تراوح بين 40 و230 جنيها.

سعر كيلو البوري: يتراوح بين 110 و150 جنيها.