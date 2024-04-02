تحذير أخير.. مصلحة الجمارك تكشف مصير بضائع لم يتحرك أصحابها للإفراج عنها

كتبت- شيرين صلاح:

قالت مصلحة الجمارك في منشور لها على صفحتها على الفيسبوك اليوم الثلاثاء، إنه نظرا لوجود بعض البضائع بالمواني ولم يتخذ أصحابها إجراءات الإفراج عنها في ضوء توفير الجهاز المصرفي النقد الأجنبي المطلوب، تؤكد المصلحة على أن البضائع التي وصلت للموانئ المصرية حتى ٣١ /٣ / ٢٠٢٣ ولم يتم الإفراج عنها سيتم إحالتها للمهمل واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها.

وكان رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، أعلن أن قيمة البضائع المكدسة في الموانئ تصل لنحو 6 مليارات دولار، وسيتم الإفراج عنها بشكل فوري بما ذلك المنتجات البترولية.

أشار رئيس الوزراء في مؤتمر صحفي سابقا، إلى أنه تم البدء في إجراءات الإفراج عن السلع والشحنات ومستلزمات الإنتاج الأساسية من 4 موانئ مصرية.