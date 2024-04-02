تعرف على أسعار السلع الأساسية في الأسواق اليوم الثلاثاء (موقع رسمي)

كتب- أحمد والي:

تراجعت أسعار معظم السلع الأساسية في الأسواق اليوم الثلاثاء، حيث انخفض سعر الفول، والدقيق، والزيت، والسكر، والمكرونة، بينما ارتفع سعر كلاً من الأرز المعبأ والسائب، واللبن، وفقا للبيانات المنشورة من مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 34.38جنيه، بزيادة 17 قرشا.

كيلو الفول المعبأ: 53.81 جنيه، بتراجع 2.55 جنيه.

كيلو الدقيق المعبأ: 28.37 جنيه، بتراجع 7 قروش.

لتر زيت عباد الشمس: 79.9 جنيه، بتراجع 5.15 جنيه.

كيلو السكر المعبأ: 38.98 جنيه، بتراجع 1.44 جنيه.

كيلو المكرونة المعبأة: 30.22 جنيه، بتراجع 76 قرشا.

كيلو العدس المعبأ: 60.72 جنيه، بتراجع 13.08 قرشا.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 5.88 جنيه، بتراجع 5 قروش.

لتر زيت الذرة: 116.52 جنيه، بتراجع 3.68 جنيه.

كيلو اللحوم الطازجة: 374.95 جنيه، بتراجع 8.16 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 114.75جنيه، بتراجع 55 قرشا.

كيلو الأرز السائب: 31.49 جنيه، بزيادة 55 قرشا.

كيلو الفول السائب: 50.5 جنيه.

كيلو الجبن الأبيض: 138.21 جنيه، بتراجع 85 قرشا.

كيلو الجبن الرومي: 255.8 جنيه، بزيادة 3.21 جنيه.

كيلو اللبن السائب: 29.2 جنيه، بزيادة 25 قرشا.

كيلو المسلى الصناعي: 103.1 جنيه، بتراجع 3.17 جنيه.