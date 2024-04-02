تراجع أسعار الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور الثلاثاء

كتب- أحمد والي:

تراجعت أسعار عدد من أصناف الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور لتجارة الجملة خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

أسعار السمك اليوم

تراوح سعر كيلو السمك البلطي بين 65 و69 جنيها، بتراجع جنيه.

وتراوح سعر كيلو الفيليه البلطي بين 50 و250 جنيها.

وسجل سعر كيلو المكرونة السويسي بين 75 و115 جنيها، بتراجع 5 جنيهات.

ووصل سعر كيلو السبيط والكاليماري إلى بين 180 جنيها و410 جنيهات، بتراجع 10 جنيهات.

وبلغ سعر كيلو الكابوريا بين 40 و220 جنيها، بتراجع 10 جنيهات.

وتراوح سعر كيلو الجمبري الصغير بين 90 و240 جنيها، بتراجع 20 جنيها.