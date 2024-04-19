الغرف التجارية: استمرار انخفاض أسعار الجملة للسلع الأساسية وتوقعات بمزيد من التراجع

كتبت- شيرين صلاح:

أكد بيان لاتحاد الغرف التجارية، اليوم، استمرار انخفاض أسعار الجملة لكافة السلع الأساسية، حيث أدى انخفاض أسعار القمح إلى انخفاض أسعار المكرونة الذى أدى لبدء انخفاض أسعار الأرز المحلى كبديل.

ووفق البيان، تراجعت الأسعار بما بتجاوز 40% في القمح و30% في الدقيق و40% في زيت الصويا والعباد (وارد دول البحر الاسود) و28% في زيت الاولين والذرة (لارتفاع تكاليف الشحن والتأمين) و35% في الذرة، وأعاد هذا الانخفاض الأسعار الحالية إلى أسعار فبراير 2023 " وبدا يظهر الانخفاض تدريجيا في أسعار التجزئة.

وأشار البيان إلى استمرار كبار المنتجين للسلع الأساسية في إصدار قوائم أسعار جديدة بعد لقاء دولة رئيس الوزراء ثم بعد العيد حيث تم خفض الأسعار بها مقارنة بأسعار ما قبل التعويم بنسبه متوسطة 25% ووصلا الى 27,% في بالسلع الاساسية، وذلك بعد ان اضاف العديد من السلاسل التجارية خفض إضافي للمنافسة حيث بدأت اليات السوق تعمل مع الوفرة التي حدثت.

وقال البيان إن أسواق التجزئة الصغرى (البقالين) بدأت في الانخفاض تدريجيا مع انتهاء الأرصدة بالأسعار السابقة، ومتوقع استمرار الانخفاض لتتماشى مع السلاسل التجارية خلال الفترة القادمة مع انتهاء تلك الأرصدة.

وشهدت غالبية السلع سواء الاساسية أو غيرها انخفاضا مقارنة بأسعار ما قبل التعويم تراوح من 15% إلى 35% حسب نسبة المكون الأجنبي، وفق البيان.