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خفض 40% لسعر الخبز السياحي بداية من الأحد.. وهذه الأسعار الجديدة

06:38 م الجمعة 19 أبريل 2024

خفض سعر الخبز السياحي

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كتبت- شيرين صلاح:
أعلن الدكتور علاء عز امين عام اتحاد الغرف التجارية في بيان له أصدره صباح اليوم أنه تم التوافق مع الشعبة العامة للمخابز باتحاد الغرف التجارية على خفض أسعار الخبز السياحي بدءا من يوم الأحد القادم بنسبة من 30% إلى 45%.

وقال إن وضع نطاق نسب الخفض يأتي لمراعاة كسر الجنيه وتكلفة الإنتاج والمدخلات لكل نوع.


ووفق البيان ستصبح الأسعار الجديدة كما يلى:

رغيف وزن 80 جرام: 150 قرشا (وصل إلى 300 قرش في الفترة الماضية).

رغيف وزن 40 جرام:75 قرشا.

رغيف وزن 25 جرام: 50 قرشا.

رغيف خبز أفرنجى 50 جرام: 150 قرشا.

رغيف خبز أفرنجى 35 جرام: 100 قرش.

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