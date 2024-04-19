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وكالة ستاندرد آند بورز تخفض تصنيف ديون إسرائيل

01:45 م الجمعة 19 أبريل 2024

وكالة ستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني

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القاهرة - مصراوي:
خفضت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني، تصنيف ديون إسرائيل من AA - إلى A+ التي تشير إلى قدرة كبيرة على سداد الدين، بسبب مخاطر جيوسياسية متزايدة.

وقالت الوكالة في بيان نقلته وسائل إعلام، إن التصعيد الأخير للمواجهة مع إيران يزيد المخاطر الجيوسياسية المرتفعة أصلا بالنسبة إلى إسرائيل، وجاء التقرير قبل تجدد التوترات بين إسرائيل وإيران.

وأضافت الوكالة أن نظرتها المستقبلية السلبية تعكس خطر تفاقم الحرب وإمكانية تصاعد المواجهة مع حزب الله اللبناني، والتأثير على الاقتصاد الإسرائيلي، موضحة أنها قد تخفض هذا التصنيف في الأشهر المقبلة.

كانت الوكالة خفضت في فبراير الماضي تصنيف إسرائيل درجة واحدة بسبب النزاع مع حماس، إلى A2 مع نظرة مستقبلية سلبية.

وكالة ستاندرد آند بورز ديون إسرائيل إسرائيل
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