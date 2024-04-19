سعر الذهب يتراجع 40 جنيها بتعاملات صباح الجمعة

القاهرة - مصراوي:

تراجع سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر مع بداية التعاملات، مقارنة بأسعار أمس، وانخفض الجرام 40 جنيها، وفقا لبيانات الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية.

يأتي تراجع الذهب في مصر، رغم ارتفاع أسعار الذهب عالميا قرب مستويات قياسية، مع تصاعد التوترات بين إسرائيل وإيران.

أسعار الذهب اليوم

سجلت أسعار الذهب عيار 14 إلى 2160 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 إلى 2777 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 3240 جنيها للجرام.

وبلغ سعر الذهب عيار 24 نحو 3703 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

تراجع سعر الجنيه الذهب إلى 25920 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

ارتفع سعر الذهب عالميا إلى 2399 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24) اليوم الجمعة، مع تصاعد توترات بين إيران وإسرائيل، وفق آخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب