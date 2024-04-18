مستشفيات كليوباترا تتعاون مع الذراع الطبية لفواز الحكير لإطلاق مستشفى جديد بالسعودية

كتبت- شيرين صلاح:

أعلنت مجموعة مستشفيات كليوباترا، إحدى المجموعات التي تقدم خدمات الرعاية الصحية في مصر، عن شراكة استيراتيجة مع شركة "ممتدة للرعاية الصحية" لدعم إطلاق مستشفى جديد بالسعودية، وفق بيان مرسل من المجموعة للبورصة المصرية اليوم الخميس على موقعها الإلكتروني.

ووفق البيان، يضم المستشفى الجديد 200 سرير للعلاج التأهيلي والرعاية طويلة المدى بالمملكة من المتوقع أن يبدأ التشغيل المستشفى في نهاية 2024، وهي أول مشروع لمجموعة مستشفيات كليوباترا بالسعودية.

ويساهم إطلاق المستشفى ممتدة في المملكة في سد الفجوة الكبرى في خدمات الرعاية الطبية طويلة المدى والتأهيل، حسب البيان.

ووفق الاتفاقية ستقوم المجموعة خدماتها نظير أتعاب استشارية لفترات ما قبل وبعد التشغيل، بالإضافة إلى حوافز أداء طبقا لنتائج المستشفى.

وتأسست مجموعة مستشفيات كليوباترا عام 2014 بعد الاستحواذ على شركة مستشفى القاهرة التخصصي وحصة الأغلبية في شركة مستشفى كليوباترا، وهي مدرجة في البورصة المصرية منذ أبريل 2016، وتعتبر أكبر مجموعة مستشفيات تابعة للقطاع الخاص في مصر، حسب الموقع الإلكتروني للشركة.

وشركة ممتدة الرعاية الصحية هي شركة تابعة لفواز الحكير- هي منظمة في مجال الرعاية الصحية في السعودية ويتركز نشاطها في تقديم خدمات طبية والمستشفيات، وفق بيان البورصة.