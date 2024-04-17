زيادة 32.4% في صافي أرباح شركة البريد للاستثمار خلال 2023

كتب- علاء حجاج:



حققت شركة البريد للاستثمار نمواً في صافي الربح بنسبة 32.4% خلال العام الماضي لتحقق 664 مليون جنيه مقابل 502 مليون جنيه في 2022.

فيما ارتفعت الإيرادات بنسبة 30.7% خلال العام الماضي، لتصل إجمالي الإيرادات إلى 1.13 مليار جنيه مقابل 868 مليون جنيه في عام 2022.

وبحسب بيان صحفي صادر عن الشركة اليوم، فأن نمو الإيرادات يرجع إلى نمو التوزيعات النقدية من الشركات الشقيقة والتابعة نتيجة الأداء القوي لمحفظة الشركات التي تستثمر بها شركة البريد، وكذلك نمو الأرباح الناتجة عن استثمار محفظة الشركة من النقدية والاستثمارات، حيث نجحت مجهودات الإدارة في تحقيق أعلى عائد ممكن على السيولة المتوفرة لدى الشركة في استغلال ارتفاع أسعار الفائدة في السوق المحلية وتمكنت من تحقيق معدل عائد سنوي إجمالي بمقدار 19.95% خلال عام 2023.

وأوضح البيان أرتفاع أرباح الشركة بنسبة 27%، على أساس سنوي، لتسجل 751 مليون جنيه خلال عام 2023.

واستمرت معدلات العائد على حقوق الملكية والعائد على الأصول في التحسن الكبير الذي بدأ منذ العام الماضي، حيث سجلا 9.6% و8.8% في عام 2023، مقارنة بنحو 7.6% و7.2% في 2022، على التوالي.

وقالت الشركة، إنه في عام 2023 تم تطوير الاستراتيجية الاستثمارية والتي تضمنت إعادة تصنيف الاستثمارات الخاصة بالشركة الحالية والمستقبلية، ووضع أليات واضحة لاتخاذ القرار الاستثماري وإدارة الصفقات ومتابعة الاستثمارات المباشرة، وتقييم وإدارة محفظة الاستثمارات الحالية وإعادة هيكلتها والبحث عن فرص استثمارية في قطاعي الخدمات المالية غير المصرفية والخدمات اللوجستي.

من جانب أخر أوضحت الشركة في بيانها أنه تم الانتهاء من تأسيس شركة PFI لإدارة الأصول بهدف خلق مصادر إيرادات جديدة ومتنوعة للشركة من عملاء آخرين وإدارتها من قبل فريق عمل محترف.

كذلك قامت شركة البريد للاستثمار بتنفيذ عدد من الاستثمارات المستهدفة، في إطار استراتيجية الاستثمار الخاصة بالشركة، حيث تم الاستحواذ على حصة مساهمة قدرها 20% في شركة رودرز (وهي منصة تقوم بتقديم وتسهيل خدمات الشحن). وكذلك تم المساهمة بحصة قدرها 5% في تأسيس شركة "بريدي"، بالشراكة مع الهيئة القومية للبريد المصري، والتي من خلالها ستقوم هيئة البريد بتقديم خدمات البريد الالكتروني المسجل لأول مرة في مصر.

وكشف البيان استهداف الشركة توفير منتجات استثمارية أو ادخارية لعملاء البريد، كذلك القيام بتوظيف النقدية المتوفرة لدى الشركة في قطاعي الخدمات المالية غير المصرفية والخدمات اللوجستية، من أجل تحقيق أهداف الاستراتيجية الاستثمارية للشركة.

تأسست شركة البريد للاستثمار بموجب قرار رئيس الهيئة العامة للاستثمار رقم 1120 لسنة 2006 م وفقا لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981.

وبصفتها الذراع الاستثماري للبريد المصري، تتمثل مهمة الشركة في الاستثمار في السوق المصري بهدف خلق قيمة اقتصادية ملموسة بصفة مستمرة. حيث يبلغ رأس المال الحالي للشركة بقيمة 5.9 مليار جنيه، والذي تم استثماره بشكل استراتيجي لتحقيق عوائد مالية كبيرة طويلة الأجل، بالإضافة إلى تحقيق أثر اجتماعي.



