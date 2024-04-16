مقارنة أسعار باقات إنترنت الموبايل الأسبوعية لشركات المحمول

كتب- علاء حجاج:

لا غنى عن توافر الإنترنت في الهاتف الذكي، فبدون الإتصال بالشبكة الدولية للمعلومات "إنترنت" يتحول الهاتف الذكي إلى قطعة من الحديد غير مفيدة بالقدر الكافي.

يستخدم الجميع الإنترنت سواء في تصفح منصات التواصل الاجتماعي أو للاطلاع على المحتوى الترفيهي أو حتى بثه، مرورا بإرسال واستقبال البريد الإلكتروني ومتابعة الأعمال وغيرها من خدمات يتم إنجازها عبر الإنترنت.

وبحسب احصاءات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فإن الموبايل هو الأداة الأكثر استخداما للوصول لشبكة الإنترنت من جانب المصريين.

وتتيح شركات خدمات المحمول " وي وفودافون وأورنج واتصالات" باقات وأنظمة متنوعة ومرنة لخدمات الإنترنت الموبايل.

وتتنوع باقات إنترنت الموبايل ما بين باقات يومية أو أسبوعية أو شهرية، وفي هذا التقرير نستعرض معكم أرخص باقات إنترنت موبايل أسبوعية استنادا إلى خدمة "خطة أسعاري" من تطبيق MYNTRA التابع للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

وبحسب تطبيق MYNTRA، تتنوع باقات إنترنت الموبايل الأسبوعية ما بين 3 و10 جنيهات، ونستعرضها معكم في هذه السطور:

"أورنج":

- جو جيم الأسبوعية: تتيح هذه الباقة للمستخدمين 250 ميجابايت مقابل 3 جنيهات أسبوعياً.

"وي":

- الباقة الأسبوعية: تتيح باقة وي الأسبوعية لعملائها 1250 ميجابايت مقابل اشتراك قيمته 10 جنيهات.

"اتصالات":

تتيح شركة اتصالات مصر عدة باقات إنترنت للموبايل بنظام الاشتراك الأسبوعي وبسعات متنوعة.

سوبر كونكت بالوقت "سوشيال وفيديو": تبلغ قيمة اشتراك هذه الباقة 7 جنيهات أسبوعياً، مقابل 2500 ميجابايت.

سوبر كونكت بالوقت "سوشيال وفيديو: قيمة اشتراك هذه الباقة 10.5 جنيه وذلك مقابل سعة تحميل تبلغ 3500 ميجابايت.

سوبر كونكت "ألعاب ومزيكا": تمنح المستخدمين 2000 ميجابايت مقابل 7 جنيهات.

سوبر كونكت "ألعاب ومزيكا": تمنح المستخدمين 3000 ميجابايت مقابل 10.5 جنيه أسبوعيا.