لماذا ارتفعت أسعار سجائر كليوباترا بالأسواق؟ رئيس الشعبة يجيب

كتبت- شيرين صلاح:

قال إبراهيم إمبابي رئيس شعبة الدخان بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، لمصراوي، إن أسعار سجائر كليوباترا ارتفعت اليوم الأحد بنحو 15% نتيجة زيادة سعر الدولار في البنوك.

والسبب الأخر هو "أنه تم السماح بزيادة الحد الأقصى للشريحة السعرية لسجائر كليوباترا والفئة الوسطى لعدم دخولها في شريحة ضريبة أكبر، وبالتالي دفع ضرائب أكبر".

كانت الحكومة قررت في نوفمبر الماضي تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة للسجائر الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016.

وتضمنت التعديلات لضريبة القيمة المضافة على السجائر، السماح بزيادة الأسعار الرسمية للسجائر بنحو 12% سنوياً.

كما تضمنت التعديلات زيادة الضرائب المفروضة على السجائر من خلال زيادة الحدين الأدنى والأعلى لشريحة سعر العلبة بواقع 12% سنويًا لمدة 5 سنوات.

وارتفع سعر الدولار في البنوك منذ أكثر من أسبوعين ليصل حاليا إلى نحو 47 جنيها، بعدما استمر عند نحو 30 جنيها منذ شهور.

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