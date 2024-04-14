زيادة ثانية لأسعار السجائر الشعبية في 2024.. ما التفاصيل؟

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار سجائر كليوباترا بنحو 15% اعتبارا من اليوم الأحد بالأسواق، حسبما ذكر إبراهيم إمبابي رئيس شعبة الدخان بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، لمصراوي.

ولم تكن هذه الزيادة الأولى لأسعار السجائر في 2024، في فبراير الماضي، رفعت شركة فيليب موريس مصر أسعار منتجاتها من السجائر للمرة الثانية في نحو 3 أشهر، بنسب تتراوح بين 8 جنيهات و11 جنيها للعبوة.

وجاءت زيادة أسعار شركة فيليب موريس مصر في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج تزامنا مع ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه في السوق الموازية خلال الفترة الأخيرة.

كما سبق وأن اعتمد مجلس إدارة الشركة الشرقية "إيسترن كومباني"، قائمة أسعار جديدة لجميع منتجات الشركة من السجائر والمعسل والسيجار ومنتجات الشركة الأخرى من الدخان، تضمنت زيادة 3 جنيهات في أسعار سجائر كليوباترا بأنواعها، في فبراير الماضي أيضا.

وقال هاني أمان، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة الشرقية "إيسترن كومباني"، لمصراوي حينها، إن الشركة رفعت أسعار منتجاتها بنسبة طفيفة، رغم الزيادة المضطردة في أسعار المواد الخام التبغية وغير التبغية المستوردة من الخارج، بالإضافة لارتفاع تكاليف الإنتاج خلال الشهور الماضية، وتعمل جهود الشركة على امتصاص ارتفاع التكاليف من خلال تحسين الأداء التشغيلي، حتى لا تؤثر على المستهلك.

وفي هذا التقرير يوضح مصراوي قائمة أسعار سجائر كليوباترا بعد الزيادة بالأسواق كالتالي:

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