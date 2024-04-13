تبدأ من جنيه ..أرخص باقة إنترنت يومية في مصر

كتب- علاء حجاج:

خدمات الإنترنت لا غنى عنها في عصرنا الحديث، فالجميع يستخدم الإنترنت سواء في تصفح منصات التواصل الاجتماعي أو للاطلاع على المحتوى الترفيهي أو حتى بثه، مرورا بإرسال واستقبال البريد الإلكتروني ومتابعة الأعمال وغيرها من خدمات يتم إنجازها عبر الإنترنت.

ويعتبر الموبايل هو الاداة الأكثر استخداما للوصول لخدمات الإنترنت، ولذلك تتيح شركات خدمات المحمول " وي - فودافون - اورنج - اتصالات" باقات وأنظمة متنوعة ومرنة لخدمات الإنترنت الموبايل.

وتتنوع باقات إنترنت الموبايل ما بين باقات يومية أو اسبوعية أو شهرية، وفي هذا التقرير نستعرض معكم أرخص باقات إنترنت الموبايل اليومية استنادا إلى خدمة "خطة أسعاري" من تطبيق MYNTRA التابع للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

تبدأ باقات الإنترنت اليومية من جنيه واحد وذلك مقابل 100 ميجابايت، والتي يمكن استخدامها في التصفح السريع أو محادثات تطبيقات التواصل الاجتماعي مثل واتساب.

وتتيح شركات اورنج واتصالات ووي الباقة اليومية بسعر جنيه واحد، بسعة تحميل 100 ميجابايت لعملاء اورنج و 50 ميجابايت لعملاء اتصالات وكذلك عملاء وي.

وإليكم قائمة بأرخص باقات الانترنت اليومية:

اورنج:

• سوشيال جو: تمنح المستخدمين 100 ميجابايت مقابل جنيه واحد.

• جو جيم: تمنح اللاعبين 100 ميجابايت مقابل جنيه واحد فقط.

• فيديو جو: تمنح المستخدمين 200 ميجابايت مقابل 2 جنيه يومياً.

• جو : تمنح المستخدمين 3 جيجابايت مقابل 35 جنيه يوميا.

وي:

• باقة إنترنت يومية: تمنح المستخدمين 50 ميجابايت مقابل جنيه واحد يومياً.

• باقة إنترنت يومية سعة 250 ميجا: تمنج هذه الباقة المستخدمين 250 ميجابايت مقابل 2 جنيه يومياُ.

• باقة انترنت يومية سعة 315 ميجا: تمنح المستخدمين 315 ميجابايت مقابل 5 جنيهات يومياً.

اتصالات:

• باقة إنترنت يومية 50 ميجا: تمنح هذه الباقة المستخدمين 50 ميجابايت يومياُ مقابل جنيه واحد فقط.

• سوبر كونكت بالوقت" سوشيال وفيديو": تمنح المستخدمين 500 ميجابايت مقابل 2.45 جنيه.

• سوبر كونكت بالوقت "سوشيال وفيديو": تمنح المستخدمين 584 ميجابايت مقابل 3 جنيهات يومياُ.

• سوبركونكت بالوقت " الالعاب والمزيكا": تمنح المستخدمين 375 ميجابايت مقابل 2.5 جنيه.

• سوبر كونكت بالوقت "العاب ومزيكا": تمنح المستخدمين 500 ميجابايت مقابل 3 جنيهات.