خريطة الأسعار: ارتفاع الدواجن والذهب في رابع أيام العيد

كتب- أحمد والي:

ارتفعت أسعار الدواجن، وبعض المأكولات البحرية، والحديد، والذهب اليوم السبت، رابع أيام العيد، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي تغير الأسعار في عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

سعر الذهب يعاود الارتفاع خلال منتصف تعاملات اليوم السبت

أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور اليوم السبت

رابع أيام العيد ... زيادة كبيرة في سعر الحديد وتراجع الأسمنت (موقع رسمي)

ارتفاع أسعار الدواجن اليوم السبت في الأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع البلطي والجمبري.. أسعار السمك والمأكولات البحرية في الأسواق (موقع رسمي)

تعرف على أسعار السلع الأساسية في الأسواق اليوم السبت (موقع رسمي)