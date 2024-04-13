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ارتفاع البلطي والجمبري.. أسعار السمك والمأكولات البحرية في الأسواق (موقع رسمي)

12:23 م السبت 13 أبريل 2024

أسعار السمك اليوم

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كتب- أحمد والي:

ارتفعت أسعار كلاً من البلطي، والجمبري الصغير، بينما انخفض سعر السبيط والكاليماري في سوق العبور لتجارة الجملة خلال تعاملات اليوم السبت، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

أسعار السمك اليوم

تراوح سعر كيلو السمك البلطي بين 75 و 79 جنيها، بزيادة 4 جنيهات.

وتراوح سعر كيلو الفيليه البلطي بين 50 و250 جنيها.

وسجل سعر كيلو المكرونة السويسي بين 75 و135 جنيها.

ووصل سعر كيلو السبيط والكاليماري إلى بين 180 و 400 جنيها، بانخفاض 10 جنيهات.

وبلغ سعر كيلو الكابوريا بين 40 و230 جنيها.

وتراوح سعر كيلو ارتفاع البلطي والجمبري.. أسعار السمك والمأكولات البحرية في الأسواق (موقع رسمي)

أسعار السمك أسعار السمك اليوم ارتفاع البلطي ارتفاع الجمبري أسعار المأكولات البحرية

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