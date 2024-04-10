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BBC

وزير المالية: طرح 50 مليون جنيه من «الفكة» بمناسبة عيد الفطر

12:55 م الأربعاء 10 أبريل 2024

الدكتور محمد معيط

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القاهرة - مصراوي:
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تم مضاعفة الكميات المطروحة من «الفكة»، لتصبح 50 مليون جنيه بدلًا من 25 مليون جنيه من العملات المعدنية المساعدة «الفكة»، بمناسبة عيد الفطر المبارك؛ للتيسير على المواطنين وتلبية احتياجات الأسواق؛ بما يضمن تسهيل حركة البيع والشراء وتجنبًا لأى اختناقات بمواقف السيارات أو المحلات التجارية، وفق بيان من الوزارة اليوم الأربعاء.

وأضاف الوزير، أن مصلحة الخزانة العامة وسك العملة تواكب مسيرة «الرقمنة» فى الجمهورية الجديدة، وتعمل بآليات تكنولوجية حديثة توفر الوقت والجهد، وقد تمكنت فى غضون سنوات قليلة من مضاعفة الطاقة الإنتاجية؛ على نحو ساعدنا فى طرح كميات إضافية من «الفكة» قبيل المواسم والأعياد.

قال اللواء حسام خضر، رئيس مصلحة الخزانة العامة وسك العملة، إننا حريصون على توفير كل احتياجات المواطنين والأسواق من «الفكة» عبر احتياطي يكفي لمدة تتجاوز عام ونصف العام.

أضاف أن الأيام القليلة الماضية، شهدت إقبالًا ملحوظًا من المواطنين على مقر مصلحة «الخزانة العامة وسك العملة»؛ للحصول على «الفكة» من العملات المعدنية المساعدة، و«الفلوس الجديدة» التي يتم توفيرها لتقديمها «عيدية».

الدكتور محمد معيط مناسبة عيد الفطر وزير المالية

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