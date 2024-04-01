قطاع الأعمال تتوقع نهاية تطوير فندق شبرد في 2025 وتستهدف للتوسع الفندقي

كتبت-شيماء حفظي:

توقع وزير قطاع الأعمال العام محمود عصمت الانتهاء من تطوير فندق شيبرد في عام 2025.

وتسعى القابضة للسياحة التوسع في إنشاء الفنادق لتعويض الحصة التي تم بيعها في الفنادق التاريخية، وفق ما قاله عمرو عطية العضو المنتدب للشركة القابضة للسياحة والفنادق.

أكد مسؤولا الوزارة أن بيع حصة من الفنادق التي لا تزال القابضة تمتلك 24% منها لن تؤثر كثيرا لأن تطوير الفنادق سيدر إيرادات أكثر لصالح الشركة وفقا لحصتها.

وقال عطية، إن الشركات التابعة ستدخل في عدد من الشراكات لتعظيم الإيرادات.

وأوضح أن أكثر منطقتين بحاجة لغرف فندقية هي القاهرة والإسكندرية بما يعادل أكثر من 30% من الطاقة الحالية.

وقال الوزير، إن جزء كبير من صفقة الفنادق لوزارة المالية الجزء المتبقي تستخدمه الشركة القابضة للسياحة والفنادق لتطوير مشروعات تابعة للشركات و فنادقها وأصولها.

واضاف أن تطوير مشروع فندق انتركونتيننتال بوسط القاهرة، سيكون فيه جزء اداري وتجاري والجزء التجاري سيتم إدارته من خلال شراكة مع القطاع الخاص.