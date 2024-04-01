وزير قطاع الأعمال: نشهد تطوير في الشركات رغم برنامج الطروحات وتأثر الإيرادات

كتبت-شيماء حفظي:

قال محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، إنه رغم برنامج الطروحات وتقليل إيرادات الشركات، لكن الشركات التابعة تشهد عمليات تطوير.

وأوضح الوزير، خلال لقاء مع عدد من الصحفيين الاثنين، أن الشركات التابعة تواجه تحديات، حيث أن المميزات التي تحصل عليها شركات القطاع الخاص أكبر بكثير من المميزات المقدمة للشركات التابعة للوزارة.

وأضاف أنه مثلا قطاع الأدوية من ضمن القطاعات التي تحصل على تمويل بفائدة مخفضة لكن شركات الحكومة لا تحصل على هذه المزايا.

أما شركات قطاع الغزل والنسيج، تواجه تحديات من إنتاج شركات أجنبية تنتج نفس منتجات الشركة في المناطق الحرة وتتجه للتصدير، وهذا هو الهدف الأساسي من تطوير مشروعات الغزل والنسيج الحكومية ما يجعل تحديات أمام مشروع تطوير القطاع.

وتطور الوزارة قطاع الغزل والنسيج من خلال ضخ استثمارات بمليارات الدولارات وتوريد معدات من الخارج بعد الحصول على قرض أجنبي لتطوير القطاع ذو الكثافة الوظيفية.