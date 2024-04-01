إعلان

BBC

وزير قطاع الأعمال: نشهد تطوير في الشركات رغم برنامج الطروحات وتأثر الإيرادات

07:42 م الإثنين 01 أبريل 2024

المهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتبت-شيماء حفظي:

قال محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، إنه رغم برنامج الطروحات وتقليل إيرادات الشركات، لكن الشركات التابعة تشهد عمليات تطوير.

وأوضح الوزير، خلال لقاء مع عدد من الصحفيين الاثنين، أن الشركات التابعة تواجه تحديات، حيث أن المميزات التي تحصل عليها شركات القطاع الخاص أكبر بكثير من المميزات المقدمة للشركات التابعة للوزارة.

وأضاف أنه مثلا قطاع الأدوية من ضمن القطاعات التي تحصل على تمويل بفائدة مخفضة لكن شركات الحكومة لا تحصل على هذه المزايا.

أما شركات قطاع الغزل والنسيج، تواجه تحديات من إنتاج شركات أجنبية تنتج نفس منتجات الشركة في المناطق الحرة وتتجه للتصدير، وهذا هو الهدف الأساسي من تطوير مشروعات الغزل والنسيج الحكومية ما يجعل تحديات أمام مشروع تطوير القطاع.

وتطور الوزارة قطاع الغزل والنسيج من خلال ضخ استثمارات بمليارات الدولارات وتوريد معدات من الخارج بعد الحصول على قرض أجنبي لتطوير القطاع ذو الكثافة الوظيفية.

وزير قطاع الأعمال العام شركات قطاع الغزل والنسيج محمود عصمت برنامج الطروحات وتقليل إيرادات الشركات

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
قطاع الأعمال تتوقع نهاية تطوير فندق شبرد في 2025 وتستهدف للتوسع الفندقي

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

إعلان

عاجل - السيسي والعاهل الأردني يحذران من عواقب العملية العسكرية في رفح الفلسطينية
رمضانك في خيمة| زلزال المغرب قضى على رمضان بالدواوير.. "المسجد دمر ومات الإمام"
* أجواء حارة بهذه المناطق.. الأرصاد تُعلن طقس الساعات المقبلة
* سودانيون على طريق الواحات.. كيف يقضي الهاربون من نار الحرب رمضان في مصر؟