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BBC

وزير قطاع الأعمال: لم يتم طرح مشروع رأس جميلة على مطورين

07:38 م الإثنين 01 أبريل 2024

المهندس محمود عصمت

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كتبت-شيماء حفظي:

قال محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، إنه لم يتم طرح مشروع رأس جميلة على مطورين.

وأضاف الوزير، خلال لقاء صحفي اليوم الاثنين، أن المشروع يتم اختيار استشاري عالمي له من خلال لجنة يرأسها وزير الإسكان، ولمن لم يتم طرحه على مطور حتى الآن.

وأوضح أن المنطقة التي تصل مساحتها إلى نحو 820 ألف متر بالشراكة مع قطاع الطيران تستوعب فندق او فندقين.

ومشروع تطوير أرض جميلة بشرم الشيخ على البحر الأحمر، مجال بحث وتساؤلات مؤخرا بعد توقعات بأن يتم تطويره بالشراكة مع الصندوق السيادي السعودي على غرار مشروع رأس الحكمة الذي وقعت الحكومة اتفاقية شراكة بشأنه مع الصندوق السيادي بأبوظبي "القابضة ADQ" هذا العام.

محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام مشروع رأس جميلة مشروع تطوير أرض جميلة

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