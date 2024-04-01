صندوق النقد: الشريحة الرابعة من قرض مصر قد تصل لـ 1.3 مليار دولار

القاهرة - مصراوي:

يتوقع صندوق النقد الدولي، أن تبلغ قيمة الشريحة الرابعة من قرض مصر إلى نحو 1.3 مليار دولار، وفق ما نقلته وسائل إعلام اليوم الاثنين عن مسؤولة في الصندوق.

وكانت رئيسة بعثة صندوق النقد إلى مصر إيفانا فلادكوفا هولار، توقعت إجراء المراجعة الثالثة لبرنامج مصر مع الصندوق بنهاية يونيو.

وكان مجلس إدارة صندوق النقد الدولي أكمل، يوم الجمعة الماضي، المراجعة الأولى والثانية للترتيب الموسع في إطار تسهيل الصندوق الممدد لمصر، وفق بيان للصندوق عبر موقعه الرسمي.

ووافق مجلس إدارة الصندوق على زيادة البرنامج الأصلي لمصر بنحو 5 مليارات دولار (3.76 مليار وحدة حقوق سحب خاصة)، ليصبح 8 مليارات دولار بدلا من 3 مليارات دولار، حصلت عليه في نهاية 2022.

وأكمل الصندوق نهاية مارس الماضي مراجعتين أولى وثانية لبرنامج مصر، والذي أتاح للحكومة صرف فوري لنحو 820 مليون دولار.