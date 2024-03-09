رئيس تنمية المشروعات يبحث مع محافظ جنوب سيناء التوسع بمختلف الأنشطة

كتبت- منال المصري:

بحث باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مع اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء تمويل المشروعات الصغيرة والمجالات التنموية خلال مشاركته في مراسم رفع العلم المصري على أرض طابا وذلك بمناسبة الذكرى 35 لتحرير طابا والعيد الوطني لمحافظة جنوب سيناء.

وبحسب بيان من الجهاز اليوم، شارك رحمي خلال الفعالية في افتتاح بعض المشروعات لتطوير قرية النقب ومنها افتتاح ملعب كرة قدم خماسية ومكتب بريد وعدد من المشروعات الأخرى.

وقال باسل رحمي،إنه ناقش مع محافظ جنوب سيناء أوجه التعاون المستقبلي بين الجانبين للتعرف على احتياجات المحافظة التنموية وأوجه التوسع في مختلف الأنشطة التي ينفذها الجهاز بالمحافظة.

ومن هذه المشروعات المشاركة في تطوير قرية النقب وتقديم دورات تدريبية للمواطنين تساعدهم على تطوير مهاراتهم في صناعة الحرف اليدوية لتحسين جودة منتجاتهم مما يزيد من إمكانية تسويقها بين السائحين المترددين على محافظة جنوب سيناء.

وأوضح رحمي أنه تم مناقشة قيام الجهاز بتنفيذ دورات تدريبية متخصصة في مجال ريادة الأعمال وذلك لتأهيل المواطنين على بدء مشروعاتهم الصغيرة الجديدة أو التوسع في مشروعاتهم القائمة بالإضافة إلى تمويل مشروعات جديدة بمنفذ طابا مما يسمح باستغلال إمكانات هذه المنطقة التجارية بالوجه الأمثل.

وأضاف أن الجهاز نجح خلال 9 سنوات الماضية في ضخ تمويلات تقرب من 600 مليون جنيه مولت ما يقترب من 6500 مشروع صغير ومتناهي الصغر لأبناء المحافظة وفرت نحو 17.52 ألف فرصة عمل.

كما قدم الجهاز مئات الدورات التدريبية وخدمات الشباك الواحد للمواطنين بالمحافظة لمساعدتهم في تأسيس مشروعاتهم وتيسير حصولهم على الخدمات التمويلية لإقامة مشروعات جديدة أو التوسع في مشروعاتهم القائمة.